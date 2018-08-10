Фестиваль современной музыки Alfa Future People открывается в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 августа. / ТАСС /. Пятый фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People открывается в пятницу в поселке Большое Козино Нижегородской области. Посетителей ждут выступления более 100 диджеев, лекции на футуристические темы и экспозиция новейших технологий, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Юбилейный фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People начнет свою работу 10 августа. Впервые здесь можно будет не только услышать знаменитых диджеев, но и сдать нормы ГТО, посмотреть на водное экстремальное шоу по флайборду (полете на специальной доске, которая приводится в движение реактивной силой мощного потока воды), в котором участники сборной России покажут трюки на высоте более 15 м, паря на водных струях", — рассказала ТАСС пресс-секретарь фестиваля Ирина Иванченко.

На музыкальной сцене выступят такие коллективы, как Tieso, Steve Aoki, Alesso и Afrojack. Кроме того, пройдут соревнования по волейболу, футбольный фристайлу, лазертагу, мастер-классы от одного из самых гибких людей в мире Алексея Калашникова.

В зоне технологий развернется масштабная выставка высокотехнологичных приспособлений. Например, вертикальная агроферма для выращивания зелени и овощей от художника Ивана Карпова , очки дополненной реальности для велосипедистов, которые позволяют не отвлекаться во время поездки на экран смартфона при необходимости звонка, выборе музыки или слежения за навигацией и др. Тема технологичного образования будет продолжена в лектории, где гостей фестиваля ждут лекции от представителей бизнеса, искусства и высокотехнологичных стартапов.

Фестиваль Alfa Future People продлится по 12 августа. В 2017 году, по оценкам организаторов, фестиваль собрал порядка 45 тыс. человек.