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Юбилейный Alfa Future People пройдет 10-12 августа
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Юбилейный Alfa Future People пройдет 10-12 августа 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Вот лишь краткие цифры, которые характеризуют фестиваль как главное музыкальное событие лета:
1 год тратит команда AFP на подготовку фестиваля. В пиковые моменты его подготовкой занимаются до 6 000 человек
170 000 человек посетили фестиваль с 2014 по 2017 годы
48 часов понадобилось, чтобы первая партия билетов без даты и места на фестиваль была полностью раскуплена
150 раз — столько составляет разница между самым дорогим и самым бюджетным артистом фестиваля
1 месяц — столько длится монтаж главной сцены фестиваля. Ее размеры в 2018 году составляют 100 метров и ширину и 30 метров в высоту. Это самая большая сцена в Восточной Европе
6 тонн спецэффектов ежегодно тратится для визуального шоу, проходящего на главной сцене
1860 пар трусов было куплено для музыкантов за 5 лет проведения фестиваля, это самая распространенная позиция артистического райдера. Также среди просьб музыкантов в разные годы были: девушки в костюме горилл, которые должны расчесать артисту усы, постер с фотографией любимого актера, живая бамбукова пальма, носки средней жесткости и др.
1100 кв м — площадь экрана главной сцены в 2017 году. Это самый большой экран в Европе
115 часов музыки — столько длится музыкальная программа на 4 сценах в 2018 году
Также напомним, что среди участников фестиваля в 2018 году анонсированы такие артисты, как: Steve Aoki, Alesso, Tiesto, Afrojack, KSHMR, Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Gareth Emery, Going Deeper, KSHMR, Swanky Tunes, Vini Vici, Yellow Claw, Flux Pavilion, Fonarev, Headhunterz, Krewella, Modestep, Noisecontrollers, Rudimental Dj Set, Slander, Slushii, Subfocus, Виктор Строгонов, Volac, Zeskullz, Дельфин, Netsky, What So Not и др.
Помимо пяти музыкальных сцен на Alfa Future People развернется масштабная выставка технологий, лекторий, зона искусств и спорта.
Билеты на фестиваль доступны на сайте.
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