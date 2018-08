Юбилейный Alfa Future People пройдет 10-12 августа 

Вот лишь краткие цифры, которые характеризуют фестиваль как главное музыкальное событие лета:

1 год тратит команда AFP на подготовку фестиваля. В пиковые моменты его подготовкой занимаются до 6 000 человек

170 000 человек посетили фестиваль с 2014 по 2017 годы

48 часов понадобилось, чтобы первая партия билетов без даты и места на фестиваль была полностью раскуплена

150 раз — столько составляет разница между самым дорогим и самым бюджетным артистом фестиваля

1 месяц — столько длится монтаж главной сцены фестиваля. Ее размеры в 2018 году составляют 100 метров и ширину и 30 метров в высоту. Это самая большая сцена в Восточной Европе

6 тонн спецэффектов ежегодно тратится для визуального шоу, проходящего на главной сцене

1860 пар трусов было куплено для музыкантов за 5 лет проведения фестиваля, это самая распространенная позиция артистического райдера. Также среди просьб музыкантов в разные годы были: девушки в костюме горилл, которые должны расчесать артисту усы, постер с фотографией любимого актера, живая бамбукова пальма, носки средней жесткости и др.

1100 кв м — площадь экрана главной сцены в 2017 году. Это самый большой экран в Европе

115 часов музыки — столько длится музыкальная программа на 4 сценах в 2018 году

Также напомним, что среди участников фестиваля в 2018 году анонсированы такие артисты, как: Steve Aoki, Alesso, Tiesto , Afrojack, KSHMR, Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Gareth Emery, Going Deeper, KSHMR, Swanky Tunes, Vini Vici, Yellow Claw, Flux Pavilion, Fonarev, Headhunterz, Krewella, Modestep, Noisecontrollers, Rudimental Dj Set, Slander, Slushii, Subfocus, Виктор Строгонов, Volac, Zeskullz, Дельфин , Netsky, What So Not и др.