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В центре Воронежа возобновят бесплатные концерты под открытым небом
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В центре Воронежа возобновят бесплатные концерты под открытым небом 

Вести Воронеж 3 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Проект «Лето в Кольцовском сквере» вновь запустят 12 августа.
Музыканты Воронежской филармонии снова начнут давать бесплатные концерты в Кольцовском сквере. Информация о возобновлении проекта «Лето в Кольцовском сквере» появилась на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Проходить концерты под открытым небом будут по выходным — в субботу и воскресенье в 17:00. Ближайшее выступление назначено уже на 12 августа. Всего же до конца месяца организаторы запланировали пять таких музыкальных вечеров. Вход свободный. Уточнить возникшие вопросы можно по телефону: 8 (473) 255-48-77.
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