Автор сценария фильма про Виктора Цоя снял клип для певицы Лизы Монеточки

Соавтор сценария к фильму «Лето» про Виктора Цоя , созданного режиссером Кириллом Серебренниковым , снял клип для певицы из Екатеринбурга Лизы Монеточки. Судя по дате съемок, видео должно выйти совсем скоро. Работа будет посвящена лихим 90-м, об этом сообщает во вторник, 7 августа, «АиФ-Урал»

Сценарист Михаил Идов выступил режиссером для клипа певицы Лизы Монеточки. Видеоработа создана на песню «90-е». Об этом стало известно после того, как Идов выложил на своей странице в «Instagram» фотографию «хлопушки» со съемочной площадки. Судя по ней, съемки проходили в конце июня, а значит, не исключено, что уже совсем скоро клип выйдет в свет.

Режиссер подписал снимок лаконично: «Тизер тизера». В переводе «тизер» — это трейлер к видеоработе, в котором отражаются интригующие моменты, способные зацепить зрителя. В комментариях пользователи этому факту обрадовались и выразили желание поскорее увидеть клип: «Как круто! Монеточка прекрасна, жажду увидеть клип», «Судя по дате, уже всё готово?», «Класс!», «Ух ты».

тизер тизера

Публикация от Michael Idov (@michaelidov) 6 Авг 2018 в 8:22 PDT Вместе с тем сама певица выход клипа не анонсировала, а в соцсетях даже не упоминала о съемках. Отметим, песня «90-е» вошла в новый альбом Лизы Монеточки — «Раскраски для взрослых». В композиции исполнительница вспоминает характерные черты конца прошлого века: группу «Ласковый май», «драки за джинсы с кока-колой», музыку на кассетах.