Автор сценария фильма про Виктора Цоя снял клип для певицы Лизы Монеточки 

Соавтор сценария к фильму «Лето» про Виктора Цоя, созданного режиссером Кириллом Серебренниковым, снял клип для певицы из Екатеринбурга Лизы Монеточки. Судя по дате съемок, видео должно выйти совсем скоро. Работа будет посвящена лихим 90-м, об этом сообщает во вторник, 7 августа, «АиФ-Урал».
Сценарист Михаил Идов выступил режиссером для клипа певицы Лизы Монеточки. Видеоработа создана на песню «90-е». Об этом стало известно после того, как Идов выложил на своей странице в «Instagram» фотографию «хлопушки» со съемочной площадки. Судя по ней, съемки проходили в конце июня, а значит, не исключено, что уже совсем скоро клип выйдет в свет.
Режиссер подписал снимок лаконично: «Тизер тизера». В переводе «тизер» — это трейлер к видеоработе, в котором отражаются интригующие моменты, способные зацепить зрителя. В комментариях пользователи этому факту обрадовались и выразили желание поскорее увидеть клип: «Как круто! Монеточка прекрасна, жажду увидеть клип», «Судя по дате, уже всё готово?», «Класс!», «Ух ты».
тизер тизера
Публикация от Michael Idov (@michaelidov) 6 Авг 2018 в 8:22 PDT Вместе с тем сама певица выход клипа не анонсировала, а в соцсетях даже не упоминала о съемках. Отметим, песня «90-е» вошла в новый альбом Лизы Монеточки — «Раскраски для взрослых». В композиции исполнительница вспоминает характерные черты конца прошлого века: группу «Ласковый май», «драки за джинсы с кока-колой», музыку на кассетах.