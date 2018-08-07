Ещё
В Петербурге сняли клип на песню Монеточки «90-е»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Петербурге сняли клип на песню Монеточки «90-е» 

АиФ Санкт-Петербург 59 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Сценарист фильма «Лето» Михаил Идов стал режиссером нового клипа певицы Монеточки на песню «90-е», сообщается на странице Идова в социальной сети.
Песня «90-е» вошла в новый альбом Лизы Монеточки «Раскраски для взрослых». Исполнительница в этой композиции вспоминает характерные черты этих лет: «драки за джинсы с кока-колой», группу «Ласковый май», музыку на кассетах и так далее.
В комментариях Михаил Идов сообщил, что это его любимая песня с альбома, «поэтому и придумал клип». Видео было снято еще в июне, однако только сейчас режиссер смог раскрыть факт его существования.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Осенью в Мариинском театре дадут бесплатные концерты «МегаФон» и Усадьба Jazz: скорость для жизни, музыка для души В Петербурге откроется международный фестиваль хорового искусства
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые занимались сексом на съемках7
Тайные смыслы советских мультиков2
Трус, Балбес и Бывалый: неожиданные факты о троице4
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“30
Первые роли популярных российских актрис
Видео
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
01:31
Неприлично откровенные бразильские сериалы
ТВ
02:40
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“
Кино
12:44
Тайные смыслы советских мультиков
С детьми
04:40
Первые роли популярных российских актрис
Кино
05:31
Трус, Балбес и Бывалый: неожиданные факты о троице
Кино
06:31
Сиквелы, которые не подвели оригиналы
Кино
02:58
Чурикова влюбилась в режиссера-дебютанта
Кино
Рамблер приглашает на Пикник «Афиши»!
Город
10:50
Нелепые сцены, которые вырезали из кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение