В Петербурге сняли клип на песню Монеточки «90-е»

Сценарист фильма «Лето» Михаил Идов стал режиссером нового клипа певицы Монеточки на песню «90-е», сообщается на странице Идова в социальной сети.

Песня «90-е» вошла в новый альбом Лизы Монеточки «Раскраски для взрослых». Исполнительница в этой композиции вспоминает характерные черты этих лет: «драки за джинсы с кока-колой», группу «Ласковый май», музыку на кассетах и так далее.

В комментариях Михаил Идов сообщил, что это его любимая песня с альбома, «поэтому и придумал клип». Видео было снято еще в июне, однако только сейчас режиссер смог раскрыть факт его существования.