Старинный итальянский театр на воде

Средневековые традиции и современные технологии.

В новом театральном пространстве — сцене на воде Останкинского пруда — с 2 по 4 августа москвичи могли видеть спектакль итальянского режиссера Эмилиано Пеллисари «Ария» труппы No Gravity. Эмилиано Пеллисари — невысокого роста живой итальянец, в Москве уже второй раз.

— Я приезжал в вашу столицу в 2005 году, а сейчас это совсем другой город, — восторженно сказал "Вечерней Москве" Эмилиано. — Меня поразило, как изменилась ВДНХ — из остатков былой империи с непонятными магазинчиками-рынками и страшного вида шалманами она превратилась в передовое художественное пространство! Это самое лучшее место в Москве!

— Музыканты итальянского театра используют старинную итальянскую лютню, предшественницу современной гитары, китарроне. Нужно очень много терпения, чтобы ее освоить — у этого инструмента очень много ладов. Да и сам он большой, весит более 10 килограммов, требует усидчивости и понимания старинной музыки, — рассказала Ирина Воронцова, мультиинструменталист, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, исполнитель старинной музыки на ста инструментах далекого прошлого. — В Москве около 10 музыкальных коллективов играют на средневековых инструментах, в том числе на лютне, теобре и барочной гитаре, псалтериуме. Причем средневековая музыка отличается от современной более строгими правилами построения и некоторой занудностью в понимании сегодняшнего слушателя. Она должна звучать негромко, а некоторые фрагменты — повторяться три-четыре раза. Оттого иногда может показаться, что музыкант играет одну и ту же мелодию.