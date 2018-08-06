Фестиваль Summer Music Park пройдёт в Петербурге в августе 

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Музыкальный фестиваль «Дворцы Крыма — Дворцы Санкт-Петербурга» пройдёт с 5 по 20 сентября

Актёр Роберт Редфорд объявил о завершении карьеры

Фёдор Добронравов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы