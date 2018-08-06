Фестиваль Summer Music Park пройдёт в Петербурге в августе 

Фестиваль Summer Music Park пройдёт в Ботаническом саду имени Петра Великого в Санкт-Петербурге, сообщает Newinform.
Концерты запланированы на 17-19 августа и 24-26 августа.
Среди участников — A Tempo Orchestra под руководством дирижёра Антона Гаккеля, солист-виолончелист Дмитрий Ганенко, оперные вокалисты.
В симфоническом исполнении прозвучат популярная классика, мелодии из голливудского кино, рок-хиты.
«Программа наших концертов — музыка на любой вкус: от Вильгельма Телля до Джеймса Бонда, от Россини до Стинга», — заявил Гаккель.
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