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Фестиваль Summer Music Park пройдёт в Петербурге в августе
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Фестиваль Summer Music Park пройдёт в Петербурге в августе 

RT на русском 1 час назад
Фестиваль Summer Music Park пройдёт в Ботаническом саду имени Петра Великого в Санкт-Петербурге, сообщает Newinform.
Концерты запланированы на 17-19 августа и 24-26 августа.
Среди участников — A Tempo Orchestra под руководством дирижёра Антона Гаккеля, солист-виолончелист Дмитрий Ганенко, оперные вокалисты.
В симфоническом исполнении прозвучат популярная классика, мелодии из голливудского кино, рок-хиты.
«Программа наших концертов — музыка на любой вкус: от Вильгельма Телля до Джеймса Бонда, от Россини до Стинга», — заявил Гаккель.
Ранее, как писала НСН, были объявлены имена финалистов конкурса «Высоцкий. Фест».
RT на русском: последние новости
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