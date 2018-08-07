Александр Городницкий: Деление на физиков и лириков условно

С 9 по 12 августа состоится главное событие в мире авторской песни — Всероссийский фестиваль имени Валерия Грушина . О самом демократичном музыкальном жанре, разнице между «физиками» и «лириками» вчера «ВМ» рассказал председатель жюри фестиваля, поэт, композитор Александр Городницкий

— Грушинскому фестивалю — 50 лет. Чего удалось достигнуть к такому юбилею?

— Круглую дату отмечает, кстати, не только сам фестиваль, но и многие его участники. Мне, например, 85! На сцене выступят и другие авторы с чуть менее солидными, но все же значимыми датами. А в целом в этом году нам предстоит подвести итоги всей нашей деятельности, зародившейся еще в брежневские времена. Ведь мы по сей день создаем самый крупный в мире фестиваль, посвященный столь странному жанру.

— В прошлом «Груша» собирала до 200–300 тысяч человек. Сохраняется ли былой интерес к авторской песне?

— Конечно, сейчас на площадках фестиваля менее многолюдно. В прошлый раз мы насчитали около 70 тысяч. Сейчас, полагаю, будет чуть больше. Да, авторская песня как жанр испытывает кризис в связи с уходом первого поколения авторов: Окуджавы, Высоцкого… Но интерес к ней все же остался. Каждый год и в России, и за ее пределами проходит более 200 подобных фестивалей. Этот жанр никак не хочет забываться и, видимо, ждет новых людей!

— Что же объединяет поклонников авторской песни?

— Любовь к музыке, полагаю. К такой неформальной, свободной, демократичной. На месте, где проходит Грушинский фестиваль, параллельно работают четыре-пять сцен, где все время идут выступления. Вольное общение, не говоря уже о кострах по ночам, создает особую атмосферу. Говорят, что самолеты, которые летят в эти дни на Самару, делают круг, чтобы люди могли посмотреть, как на берегу Волги проходит вот такой праздник.

— Кто же авторы этих песен? Физики или все же лирики?