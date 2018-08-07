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Юлии Чичериной — 40 лет
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Юлии Чичериной — 40 лет 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Широкая известность пришла к Юлии Чичериной в конце 1990-х, после выступления на фестивале «Нашествие». Потом были знаменитые музыкальные клипы на хиты «Ту-лу-ла» и «Жара», снятые Тимуром Бекмамбетовым, совместная запись композиции «Мой рок-н-ролл» с группой «Би-2», шесть популярных студийных альбомов и признание со стороны поклонников русского рока. Однако сегодня певица известна не только своим творчеством, но и активной гражданской позицией: в её репертуаре множество песен о войне и мире, она неоднократно выступала перед жителями самопровозглашённой Луганской народной республики и давала концерт для российских военнослужащих в Сирии. По словам артистки, именно из-за этого ФИФА запретила ей выступать на ЧМ-2018. 7 августа Юлии Чичериной исполняется 40 лет.
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