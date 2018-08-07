Лучшие цитаты «Горшка» о жизни, смерти, алкоголе и Сиде

Сегодня, 7 августа Михаилу «Горшку» Горшеневу, лидеру группы «Король и Шут» исполнилось бы 45 лет. Кумир российских фанатов хоррор-панка скончался от остановки сердца, не дожив несколько недель до своего 40-летия. Экстравагантный музыкант запомнился не только своими песнями, но и эпатажными высказываниями — порой остроумными, а порой пугающими. «МИР 24» выбрал несколько самых ярких цитат «Горшка», которыми он в разные годы удивлял публику.

О музыкальной индустрии

«Не дай Бог, когда есть продюсеры. Это же бабки, бабки, бабки. И все продается. Когда с человека нечего взять, его убивают. Это шоу-бизнес. И Сид Вишез попал под эту тему, ему подмешали что-то в героин, я стопудово знаю. Сделали культом. Ну, нормально».

О своих увлечениях

«Я недавно прыгнул с крыши пятиэтажки. Да, реально прыгнул и не разбился ни фига! Поднялся, отряхнулся и пошел домой».

О панке

«Даже Курт Кобейн всегда считал, что играет панк-рок, а гранж — это уже на него ярлык навесили. А сейчас еще другой панк появился — эмо-панк. Мне некоторые песни там, кстати, нравятся. Многие говорят, что «Король и шут» — панк. Но мы же не просто панк играем, там и ска-панк, и много чего еще, мы стараемся весь рок-н-ролл охватить. Мне кажется, что разные названия — ска-панк, панк-метал, альтернатива, все это крутится вокруг рок-н-ролла. А еще я всегда говорю, что надо уметь играть. Посмотри, как играет, например, Slayer. Так просто ничего не будет».

О благодарных слушателях

«Я публику свою ненавижу, хочу чистить ее. Ты посмотри, какие дебилы! Почему мы хотим сейчас дорогие билеты сделать? Мы хотим убрать некоторую публику. Противную нам, колхоза не должно быть».

О фашизме

«Убивать — это фашистское дело, можно убить половину человечества и жить припеваючи. И это хорошо! Но это не по-человечески».

О хип-хопе…

«Что молодежь слушает? «Я пришел, у меня наган, убил, кого-то посадили, а я попробовал наркотиков, и у меня тачка офигенная, и телки все мои…» Кто вот эти придурки, которые это поют? Как их назвать? Мажорами? Это такой наш новый шансон. Только конкретно охамевший. Господи, сколько ж мы позориться-то будем?».

«Жена у меня иногда слушает радио. Ну, бывает такое. И там такой персонаж, зовут его Тимати. Он говорит: «Здравствуйте, я ваш брат Тимати»… Он брат наш».

О том, что нам нужно

«Нам нужно построить один огромный космический корабль, в котором будет жить целая нация со своей религией, и через 1000 световых лет они долетят до огромной планеты, потому что здесь им конец, здесь фашизм».

Об алкоголе

«Когда акустику играешь, голос слышится по-другому, он не съеживается, звучит совсем иначе, на сцене никуда не скроешься. И уж точно не нажрешься. Нет, мы, конечно, иногда выпиваем. Просто если в угарной музыке все перегружено, зал свистит и все идет на ура, то здесь надо держать диапазон».

О жизни и смерти

«Пока у меня нет никаких проблем со здоровьем, и это плохо. Вот жду, когда у меня печень-то забарахлит? Рассчитываю протянуть лет до 40, но стариком быть не хочу. Мой главный принцип — умереть молодым».

Михаил Горшенев родился в 1973 году в Ленинградской области. Получил образование реставратора, но по профессии проработал недолго, занявшись музыкой. В начале 90-х вместе с Андреем Князевым основал группу «Король и Шут». Их первый альбом «Камнем по голове» вышел в 1996 году на лейбле Сергея Курехина «Курицца Records» и сразу принес группе широкую известность.

Всего коллектив выпустил 12 пластинок, после чего распался. «Горшок» занялся сольным творчеством, записал несколько альбомов и сочинил мюзикл «TODD», который до сих пор с успехом идет на московской сцене.

Музыкант долгие годы страдал от наркотической и алкогольной зависимости. Певец, по данным следствия, погиб из-за передозировки морфина.

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