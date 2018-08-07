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Театральный сезон в Театре оперы и балета в Уфе откроется «Фаустом»
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Театральный сезон в Театре оперы и балета в Уфе откроется «Фаустом» 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Мефистофеля исполнит Аскар Абдразаков. Новый театральный сезон в Башкирском государственном театре оперы и балета начнется с показа оперы Шарля Гуно «Фауст» (16+). Она же откроет XVI Международный фестиваль оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе». Трехчасовой «Фауст» будет исполняться на французском языке с русскими субтитрами. Мефистофеля исполнит народный артист Башкирии Аскар Абдразаков, Маргариту — Галина Чеплакова. Оперу покажут 13 и 14 сентября в большом зале театра. Во время фестиваля также покажут «Царскую невесту», «Риголетто» и «Кармен», а солисты оперной труппы проведут концерт «Романсы Сергея Рахмаинова». Хор Пермского академического театра оперы и балета Music Aeterna выступит 22 сентября. Закроется фестиваль 25 сентября гала-концертом.
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