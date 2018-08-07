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Москвичи смогут посетить лекцию о жизни и творчестве известного поэта Александра Пушкина
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Москвичи смогут посетить лекцию о жизни и творчестве известного поэта Александра Пушкина 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Арбатские Вести
Сотрудники музея «Мемориальная квартира Александра Пушкина на Арбате» проведут лекцию «"Любители" — аматеры в окружении Пушкина» для фанатов творчества известного поэта 8 августа.
По традиции того времени, многих детей из дворянских семей обучали музыке. Часто эти уроки приводили к хорошим результатам, сообщили на официальном сайте учреждения. Во время встречи посетители узнают о том, кто из друзей поэта Александра Пушкина имел музыкальный талант.
Отметим, что познавательное мероприятие будет сопровождать аудиоряд, в котором представлены сочинения известных композиторов.
Начало встречи в 16:00 по адресу: улица Арбат, дом 53.
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