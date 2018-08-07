В Югре выступит Сергей Жуков. Сейчас певец в больнице 

Концерт популярной группы «Руки вверх», которая прогремела на всю страну еще 20 лет назад, запланированы на 22 и 23 октября в Ханты-Мансийске и Сургуте.
Однако сейчас группа отменила все концерты на август. По информации федеральных СМИ, солист коллектива и лидер Сергей Жуков попал в больницу, где перенес несколько операций.
Однако организаторы настаивают, что концерты в городах Югры состоятся. Стоимость билета — от 1500 рублей.
«Руки вверх» — один из самых успешных музыкальных коллективов страны в 90-е годы. Изначально состоял из Сергея Жукова и Алексея Потехина. В 2006 году группа распалась и теперь Жуков выступает уже один под известным брендом.