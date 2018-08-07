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На Школьном озере пройдет музыкальный концерт «Краски лета»
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На Школьном озере пройдет музыкальный концерт «Краски лета» 

Префектура Зеленоградского административного округа 56 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
9 августа в 18.00 на территории Озеропарка на берегу Школьного озера в Зеленограде пройдет музыкальный концерт «Краски лета» — на сцене выступит лауреат музыкальных конкурсов, руководитель вокальной студии «Голос ангела» Ирина Нечаева-Зоина.
Концерт пройдет в рамках проекта Культурного центра «Доброволец» «Музыкальные четверги».
— Ирина Нечаева-Зорина — певица с большим опытом выступлений на различных мероприятиях: фестивалях, концертах, конкурсах. В репертуаре певицы: песни российской и зарубежной эстрады, ретро, песни из кинофильмов, романсы, русские народные песни. Красивый голос, профессиональное исполнение в сочетании с теплом и душевностью подарят вам хорошее настроение и праздник, — рассказали организаторы.
Вход свободный (0+).
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