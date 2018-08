Кайли Дженнер стала богиней в клипе с библейским сюжетом Трэвиса Скотта

Три дня назад рэпер Трэвис Скотт опубликовал альбом, который, кстати, уже назвали лучшей пластинкой этого года, под названием Astroworld. В него вошла песня Stop Trying to Be God, клип которой всего лишь за сутки посмотрели более миллиона человек.

И неудивительно, потому что в видеоролике с библейским сюжетом появляется его девушка и муза Кайли Дженнер. 20-летняя миллиардерша снялась в новом клипе рэпера в роли богини, которая держит на руках ягненка.

Кайли Дженнер в клипе бойфренда

И всё же главным героем ролика стал сам 26-летний Скотт. Он ходит среди овец, проводит обряд крещения над своими фанатами, горит в огне… В общем, интересный клип!

За несколько часов до выхода клипа Трэвис опубликовал фото его с Кайли 6-месячной дочери Сторми в боди с названием альбома.

Come home my baby ready to rock and roll. !

A post shared by flame (@travisscott) on Aug 6, 2018 at 5:24pm PDT Кстати, это не единственная композиция, в которой рэпер упоминает своих любимых Дженнер и Сторми. Например, в песне Sicko Mode он рассказывает, что мама его дочери украсила обложку Forbes

Напомним, что пара встречается с апреля 2017 года. А 1 февраля 2018-го у них родилась дочь.