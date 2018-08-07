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Кайли Дженнер стала богиней в клипе с библейским сюжетом Трэвиса Скотта
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Кайли Дженнер стала богиней в клипе с библейским сюжетом Трэвиса Скотта 

Журнал ОК! 2 часа назад
Фото: Wonderzine
Три дня назад рэпер Трэвис Скотт опубликовал альбом, который, кстати, уже назвали лучшей пластинкой этого года, под названием Astroworld. В него вошла песня Stop Trying to Be God, клип которой всего лишь за сутки посмотрели более миллиона человек.
И неудивительно, потому что в видеоролике с библейским сюжетом появляется его девушка и муза Кайли Дженнер. 20-летняя миллиардерша снялась в новом клипе рэпера в роли богини, которая держит на руках ягненка.
Кайли Дженнер в клипе бойфренда
И всё же главным героем ролика стал сам 26-летний Скотт. Он ходит среди овец, проводит обряд крещения над своими фанатами, горит в огне… В общем, интересный клип!
За несколько часов до выхода клипа Трэвис опубликовал фото его с Кайли 6-месячной дочери Сторми в боди с названием альбома.
Come home my baby ready to rock and roll. !
A post shared by flame (@travisscott) on  Aug 6, 2018 at 5:24pm PDT  Кстати, это не единственная композиция, в которой рэпер упоминает своих любимых Дженнер и Сторми. Например, в песне Sicko Mode он рассказывает, что мама его дочери украсила обложку Forbes.
Напомним, что пара встречается с апреля 2017 года. А 1 февраля 2018-го у них родилась дочь.
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