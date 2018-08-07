Золотая кожа и ягненок на руках: Кайли Дженнер перевоплотилась в богиню в клипе отца своей дочери

Кайли Дженнер сыграла одну из ролей в новом клипе Трэвиса Скотта

Трэвис Скотт представил новый клип Stop Trying to Be God, в котором одна из ролей досталась его девушке и матери их дочери Кайли Дженнер. Звезда реалити несколько раз появляется в клипе, а в финале она позирует в образе золотой святящейся богини с ягненком на руках. Сюжет всего ролика рассказывает о различных аспекты религии. Кроме Кайли в новом клипе снялся британский певец Джеймс Блейк

Это видео — лишнее доказательство того, что в отношениях Кайли и Трэвиса все в порядке и ни о каком расставании речи не идет. Кстати, через несколько часов после выхода клипа, Скотт в своем Instagram поделился вторым фото с дочкой Сторми.

Жми на play и смотри новый клип Трэвиса прямо сейчас. Как тебе огненная Кайли?

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Фото:Instagram