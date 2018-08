Золотая кожа и ягненок на руках: Кайли Дженнер перевоплотилась в богиню в клипе отца своей дочери 

Трэвис Скотт представил новый клип Stop Trying to Be God, в котором одна из ролей досталась его девушке и матери их дочери Кайли Дженнер. Звезда реалити несколько раз появляется в клипе, а в финале она позирует в образе золотой святящейся богини с ягненком на руках. Сюжет всего ролика рассказывает о различных аспекты религии. Кроме Кайли в новом клипе снялся британский певец Джеймс Блейк