Ещё
В Тверь с единственным концертом приедет симфонический оркестр RockestraLive, исполняющий рок
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Тверь с единственным концертом приедет симфонический оркестр RockestraLive, исполняющий рок 

tvernews.ru 2 часа назад
Фото: tvernews.ru
20 октября в Тверь приезжает симфонический оркестр RockestraLive. Вы когда-нибудь слышали, чтобы симфонический оркестр так отжигал на сцене? Рок и симфония. Раньше такое трудно было себе представить, но эти ребята разрывают шаблоны.
Выпускники Московской консерватории и Академии Гнесиных, музыканты ведущих оркестров страны и мира (ГАСО, Большой театр, РНО, Новая Россия) дают понять, что классический оркестр — это не снобизм и скукота, а явление, которое может потрясти до глубины души и надолго зарядить эмоциями.
Их знают не только у нас. Звезды мировой величины, среди которых Muse, 30 Seconds to Mars, Placebo и другие, в восторге от их творчества и с удовольствием разрешают переигрывать свои композиции. Десятки тысяч отзывов восторженных зрителей и три сольных концерта в Кремле — бесспорное доказательство масштаба популярности RockestraLive.
Симфонический оркестр RockestraLive даст незабываемый концерт, на котором прозвучат одни из самых известных мировых рок-хитов: от Led Zeppelin, Queen и Deep Purple до Linkin Park, Rammstein и даже Imagine Dragons. Красота и торжественность классических инструментов сплетаются воедино с напором и драйвом рок-музыки. Скрипки, альты, виолончели, контрабасы, все духовые от флейты до фагота, трубы, тромбоны, валторны зазвучат совершенно по-новому.
Концерт состоится 20 октября в ДК «Пролетарка». Начало в 18:00. Билеты можно приобрести в кассе и по телефону 30-10-30, 75-03-07, а также
https://rockestra.timepad.ru/event/750568/ http://tverbilet.ru/event/5b326f8f374ed8b26d000030 https://www.koncerttver.ru/afisha/rockestralive.html
На правах рекламы.
tvernews.ru: последние новости
В Тверской области открылся производственно-туристический комплекс "Конаковский фаянс" Юрий Башмет и оркестр "Новая Россия" выступили на открытой площадке Твери В Твери гастрономический фестиваль "Вкус Верхневолжья" пройдёт на трёх площадках
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые занимались сексом на съемках
Тайные смыслы советских мультиков37
Трус, Балбес и Бывалый: неожиданные факты о троице
Тайные факты о мультиках детства
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“42
Видео
01:19
У «Пиратов Карибского моря» появится продолжение
Кино
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
01:31
Неприлично откровенные бразильские сериалы
ТВ
05:40
Тайные факты о мультиках детства
С детьми
03:30
Кинг-Конг и чудеса анимации
Кино
08:00
Ставшие знаковыми мультики Disney
С детьми
05:06
Киноляпы, украсившие фильмы
Кино
02:59
Кто перешел дорогу Гурченко
Кино
02:40
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“
Кино
09:01
Самые сексапильные голливудские дивы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение