В Тверь с единственным концертом приедет симфонический оркестр RockestraLive, исполняющий рок

20 октября в Тверь приезжает симфонический оркестр RockestraLive. Вы когда-нибудь слышали, чтобы симфонический оркестр так отжигал на сцене? Рок и симфония. Раньше такое трудно было себе представить, но эти ребята разрывают шаблоны.

Выпускники Московской консерватории и Академии Гнесиных, музыканты ведущих оркестров страны и мира (ГАСО, Большой театр, РНО, Новая Россия) дают понять, что классический оркестр — это не снобизм и скукота, а явление, которое может потрясти до глубины души и надолго зарядить эмоциями.

Их знают не только у нас. Звезды мировой величины, среди которых Muse, 30 Seconds to Mars, Placebo и другие, в восторге от их творчества и с удовольствием разрешают переигрывать свои композиции. Десятки тысяч отзывов восторженных зрителей и три сольных концерта в Кремле — бесспорное доказательство масштаба популярности RockestraLive.

Симфонический оркестр RockestraLive даст незабываемый концерт, на котором прозвучат одни из самых известных мировых рок-хитов: от Led Zeppelin, Queen и Deep Purple до Linkin Park, Rammstein и даже Imagine Dragons. Красота и торжественность классических инструментов сплетаются воедино с напором и драйвом рок-музыки. Скрипки, альты, виолончели, контрабасы, все духовые от флейты до фагота, трубы, тромбоны, валторны зазвучат совершенно по-новому.

Концерт состоится 20 октября в ДК «Пролетарка». Начало в 18:00. Билеты можно приобрести в кассе и по телефону 30-10-30, 75-03-07, а также

https://rockestra.timepad.ru/event/750568/ http://tverbilet.ru/event/5b326f8f374ed8b26d000030 https://www.koncerttver.ru/afisha/rockestralive.html

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