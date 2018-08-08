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Третий международный фестиваль «Мариинский» завершился во Владивостоке
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Третий международный фестиваль «Мариинский» завершился во Владивостоке 

ТАСС 16 часов назад
ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Третий международный дальневосточный фестиваль «Мариинский» завершился в среду во Владивостоке оперой «Пиковая дама». Свободных мест в зале Приморской сцены Мариинского театра на закрытии фестиваля не осталось, передает корреспондент ТАСС.
Значительную часть гостей составили туристы из Китая, Японии и Южной Кореи. Оркестром управлял главный дирижер Приморской сцены Павел Смелков, а на сцене выступали Елена Стихина, Роман Бурденко, глава оперной труппы театра Лариса Дядькова и другие звезды оперы.
За время фестиваля, который проходил с 24 июля, зрители смогли увидеть лучшие балетные и оперные спектакли от звезд российской и мировой сцены. В балетной программе были представлены "Дон Кихот" Людвига Минкуса в хореографии Александра Горского, «Времена года» в хореографии Ильи Живого на музыку Макса Рихтера и «Золушка» Сергея Прокофьева в постановке Алексея Ратманского. Из шедевров оперы фестиваль представил «Дон Кихота» Жюля Массне в постановке Янниса Коккоса, «Тристана и Изольду» Рихарда Вагнера в постановке Дмитрия Чернякова, «Так поступают все» Вольфганга Амадея Моцарта и «Саломею» Рихарда Штрауса.
"Мы не зря стараемся максимально обогатить, разнообразить афишу фестиваля, — сказал журналистам на пресс-конференции художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. — Причем выбираем те постановки, которые во Владивостоке до этого времени не шли ни на каких сценах. И не только во Владивостоке! Мы привозим те спектакли, которые фактически невозможно увидеть и в оперных театрах близлежащих крупных городов АТР".
Фестиваль «Мариинский» проводится во Владивостоке с 2016 года. В его рамках концерты ежегодно проходят не только во Владивостоке, но и в Китае, Республике Корея, Японии, а также в Уссурийске и Южно-Сахалинске.
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