Третий международный фестиваль «Мариинский» завершился во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. / ТАСС /. Третий международный дальневосточный фестиваль «Мариинский» завершился в среду во Владивостоке оперой «Пиковая дама». Свободных мест в зале Приморской сцены Мариинского театра на закрытии фестиваля не осталось, передает корреспондент ТАСС.

"Мы не зря стараемся максимально обогатить, разнообразить афишу фестиваля, — сказал журналистам на пресс-конференции художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев . — Причем выбираем те постановки, которые во Владивостоке до этого времени не шли ни на каких сценах. И не только во Владивостоке! Мы привозим те спектакли, которые фактически невозможно увидеть и в оперных театрах близлежащих крупных городов АТР".

Фестиваль «Мариинский» проводится во Владивостоке с 2016 года. В его рамках концерты ежегодно проходят не только во Владивостоке, но и в Китае, Республике Корея, Японии, а также в Уссурийске и Южно-Сахалинске.