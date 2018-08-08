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Любители музыки смогут посетить фортепианный концерт
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Любители музыки смогут посетить фортепианный концерт 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Арбатские Вести
Любителей музыки пригласили на фортепианный концерт, который пройдет 8 августа в библиотеке «Дом Алексея Лосева».
В этот день перед гостями выступит пианистка Людмила Духан. Она исполнит сочинения Петра Чайковского и Михаила Мусоргского, проинформировали на официальной странице учреждения в социальных сетях.
Отметим, что сотрудники читальни регулярно организуют выступления разных музыкантов. Совсем недавно в библиотеке состоялся концерт артистов Большого театра. Они исполнили произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Роберта Шумана, Фредерика Шопена и Иоганеса Брамса.
Музыкальный вечер смогут посетить все желающие, так как вход на мероприятие будет свободным. Гостей ждут в 19:00 по адресу: улица Арбат, дом 33.
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