Любители музыки смогут посетить фортепианный концерт

Любителей музыки пригласили на фортепианный концерт, который пройдет 8 августа в библиотеке «Дом Алексея Лосева».

В этот день перед гостями выступит пианистка Людмила Духан. Она исполнит сочинения Петра Чайковского и Михаила Мусоргского, проинформировали на официальной странице учреждения в социальных сетях.

Музыкальный вечер смогут посетить все желающие, так как вход на мероприятие будет свободным. Гостей ждут в 19:00 по адресу: улица Арбат, дом 33.