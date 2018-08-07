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Военный оркестр выступил в парке «Кузьминки»
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Военный оркестр выступил в парке «Кузьминки» 

Управа района Кузьминки 35 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
В рамках музыкального марафона программы «Военные оркестры в парках» 4 августа на Центральной площади музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» прошел концерт творческих коллективов, а также были организованы мастер-классы по художественно-прикладному творчеству и рисованию. В 17.00 на главной сцене парка дал концерт один из самых известных военных оркестров России — участник Главного военно-морского парада России, прошедшего в Санкт-Петербурге, Центральный концертный образцовый оркестр им. Н. А. Римского-Корсакова ВМФ РФ. (ис)
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