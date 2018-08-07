Натали: «Ветер с моря всегда свежий»

WomanHit.ru вспомнил, откуда появился главный хит певицы и почему ей пришлось бороться за право его исполнять

Двадцать лет назад певица Натали представила незамысловатую песенку «Ветер с моря дул». По словам критика Отара Кушанашвили, этот хит «свел в могилу не одного эстета». Зато саму Натали в одночасье сделал звездой.

«Ветер с моря дул» в свое время была практически народной песней. Подростки голосили ее под гитару почти в каждом дворе и подворотне. Сама певица вспоминала, что услышала «Ветер…» еще в одиннадцать лет — она тогда была в пионерском лагере и разучивала бардовские песни для выступления на сцене. Да и Александр Розенбаум , когда впервые услышал Натали с ее хитом, заметил несколько свысока: «То, что поет сейчас подружка по имени Натали — „Ветер с моря дул“, — было спето в начале 60-х, во дворах».

Именно поэтому певица и ее продюсер, когда выпускали пластинку с этой вещью, честно написали в выходных данных: «Наталья Рудина и неизвестный автор». И тут началось! «Настоящие авторы» стали появляться с такой же периодичностью, как дети лейтенанта Шмидта. Кто-то обращался в суд с требованием узаконить песню, кто-то писал в газеты, кто-то просто звонил продюсерам певицы с угрозами. Среди претендентов на авторство были и некий ярославский композитор, и донецкий милиционер, и парочка моряков-североморцев (причем каждый присваивал авторство именно себе). «Каждый „автор“ утверждал, что песню написал именно он и никто другой, — вспоминает Натали. — Все указывают один и тот же год создания — 1973-й, причем одни в это время еще пешком под стол ходили, а другие уже были женаты и служили в армии. Некоторые варианты даже отдаленно не напоминают мой текст… Все тринадцать псевдоавторов пишут мне, звонят, присылают вырезки из газет со статьями про себя. Каждый хвастается, что в его багаже таких хитов еще пруд пруди, но ни один мне еще эти хиты не показал».

Однако позже продюсер певицы обнаружил, что эту песню под другим названием исполнял покойный певец Петлюра и у него в альбоме в качестве автора был указан некий Юрий Малышев . Этот человек был найден, и Натали просто разделила с ним авторство.

Певица никогда не скрывала, что считает песенку откровенно попсовой, но зато публика ее любит. «В ней столько честности и искренности, столько чувств, которые меня волновали саму в 13–15 лет!» В общем, она настолько срослась с этой вещью, что ее за глаза стали называть Натали Ветерсморядулова.

«Я уже смирилась с тем, что работаю исполнительницей этой песни. Хотя, конечно, в свое время она мне стала наскучивать. Бывало, что ее просили раза по четыре за концерт! Конечно, наступил момент, когда песня до смерти мне надоела. А потом неожиданно открылось второе, а затем и третье дыхание, — говорит Натали. — И сейчас я пою ее будто бы по-новому, вкладывая новые чувства и эмоции. В общем, ветер с моря всегда свежий!»