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Монеточка готовит новый клип
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Монеточка готовит новый клип 

Рамблер 12 минут назад
Фото: Facebook/Михаил Идов
Певица Монеточка, набирающая в последнее время все большую популярность среди молодежи, планирует выпустить новый клип.
Релиз ожидается совсем скоро. Из поста режиссера ролика в Фейсбуке можно понять, что видео снималось в Санкт-Петербурге на песню "90-е" из последнего альбома начинающей звезды, который вышел весной и назывался "Раскраски для взрослых".
Режиссером клипа стал Михаил Идов, а оператором, судя по "хлопушке", запечатленной на фото, Евгений Привин.
Напомним, что совсем недавно Монеточка записала трек с известным рэпером Noize MC, посвященный скандалу вокруг фестиваля «Нашествие».
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