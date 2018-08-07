Монеточка готовит новый клип

Певица Монеточка, набирающая в последнее время все большую популярность среди молодежи, планирует выпустить новый клип.

Релиз ожидается совсем скоро. Из поста режиссера ролика в Фейсбуке можно понять, что видео снималось в Санкт-Петербурге на песню "90-е" из последнего альбома начинающей звезды, который вышел весной и назывался "Раскраски для взрослых".

Режиссером клипа стал Михаил Идов , а оператором, судя по "хлопушке", запечатленной на фото, Евгений Привин.

Напомним, что совсем недавно Монеточка записала трек с известным рэпером Noize MC, посвященный скандалу вокруг фестиваля «Нашествие».