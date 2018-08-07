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Самая большая сцена в Европе ждет гостей AFP в Нижегородской области
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Самая большая сцена в Европе ждет гостей AFP в Нижегородской области 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
До начала юбилейного, пятого, фестиваля электронной музыки Alfa Future People остается всего несколько дней. В связи с этим дирекция AFP продолжает делиться подробностями организации мероприятия и интересными фактами из статистики за пять лет.
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Так, например, организаторы сообщают, что в 2017 году на главной сцене Alfa Future People был задействован самый большой экран в Европе, его площадь составила 1100 квадратных километров. В этом году фестиваль увеличивает масштаб, так, например, размеры главной сцены — 100 метров и ширину и 30 метров в высоту, что делает конструкцию самой большой сценой в Восточной Европе. На ее монтаж ушел один месяц.
Также о масштабности Alfa Future People говорит и тот факт, что с 2014 по 2017 фестиваль посетили 170 тысяч человек, а первая партия билетов без указания даты и места проведения была распродана за 48 часов.
В 2018 году на четырех сценах AFP для гостей фестиваля 115 часов подряд будет звучать музыка от лучших диджеев со всего мира. А чтобы порадовать зрителей главной сцены, на организацию визуального шоу ежегодно тратится шесть тонн спецэффектов.
Ранее мы сообщали о том, какие нововведения ждут участников Alfa Future People 2018, а также рассказывали о десяти причинах посетить фестиваль.
Кроме того, у вас есть прекрасная возможность получить бесплатный билет на AFP от «В городе N» и увидеть сцену, которую оформил известный художник Покрас Лампас.
В городе N: последние новости
Почти 400 нижегородцев пострадали от укусов клещей за неделю Гигантская рука и космический шлем: раскрыты секреты сцены Alfa Future People — 2018 Торжественное закрытие Realist Web Fest состоится в Нижнем Новгороде
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