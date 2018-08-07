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На музыкальном фестивале в Гагине прозвучит голос Шаляпина
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На музыкальном фестивале в Гагине прозвучит голос Шаляпина 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
11‐12 августа в селе Гагино Сергиево‐Посадского района Московской области состоится музыкальный фестиваль «Эх, вы, песни мои, песни», посвященный творчеству Федора Шаляпина. Именно в Гагине в храме Казанской иконы Божией матери 120 лет назад венчались Федор Шаляпин и итальянская балерина Иола Торнаги.
11 августа состоится концертно-просветительская программа. Гостей ожидают выступления профессиональных и любительских коллективов, интерактивные программы и занятия для детей, а также ярмарка народных промыслов с традиционными угощениями. 12 августа в Храме Казанской иконы Божией Матери обвенчаются три влюбленные пары. Их поздравят участники музыкального фестиваля.
«Первый музыкальный фестиваль «Эх, вы, песни мои, песни» посвящен 145-летию со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина. Площадку для его проведения предопределило не только место венчания великого баса, но и сама подмосковная природа, которую воспевали на своих полотнах русские художники, работавшие в Сергиево-Посадском районе: Васнецов, Левитан, Репин, Врубель, Серов. В фестивале примет участие лауреат Международных и Всероссийских конкурсов солист Большого театра России Николай Казанцев и Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» Московской областной филармонии», — сообщила министр культуры региона Оксана Косарева.
Фестиваль проводится по инициативе Министерства культуры РФ. Организатором выступает Российский национальный музей музыки при участии Министерства культуры Московской области, администрации Сергиево-Посадского района, Московской областной филармонии и Межрегионального Шаляпинского центра.
Для гостей фестиваля будет организован трансфер от деревни Гагино и от станции Бужаниново Ярославского направления.
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