Прощание с художником Крисановым пройдёт в Петербурге 10 августа

Похороны художника Андрея Крисанова пройдут на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге в пятницу, 10 августа.

«Прощание с Андреем Крисановым состоится в пятницу, 10 августа, на Смоленском кладбище. Отпевание в храме Смоленской божьей матери — в 13:00», — говорится в тексте сообщения, опубликованном на странице художника в Facebook.

7 августа стало известно о смерти Крисанова, который был автором обложки альбома «Группа крови» музыкального коллектива «Кино».

Он скончался в возрасте 52 лет.

Впоследствии музыкант и актёр Сергей «Африка» Бугаев в беседе с ФАН назвал причину смерти своего коллеги.