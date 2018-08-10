Прощание с художником Крисановым пройдёт в Петербурге 10 августа 

Похороны художника Андрея Крисанова пройдут на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге в пятницу, 10 августа.
«Прощание с Андреем Крисановым состоится в пятницу, 10 августа, на Смоленском кладбище. Отпевание в храме Смоленской божьей матери — в 13:00», — говорится в тексте сообщения, опубликованном на странице художника в Facebook.
7 августа стало известно о смерти Крисанова, который был автором обложки альбома «Группа крови» музыкального коллектива «Кино».
Он скончался в возрасте 52 лет.
Впоследствии музыкант и актёр Сергей «Африка» Бугаев в беседе с ФАН назвал причину смерти своего коллеги.