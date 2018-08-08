Прощание с художником Крисановым состоится 10 августа в Петербурге 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Прощание с художником и сессионным участником группы «Кино», оформившим обложку альбома «Группа крови», Андреем Крисановым состоится 10 августа на Смоленском кладбище в Петербурге. Информация об этом опубликована на его официальной странице в Facebook.
"Прощание с Андреем Крисановым состоится в пятницу, 10 августа, на Смоленском кладбище. Отпевание в храме Смоленской Божьей матери в 13:00 мск", — сказано в сообщении.
Андрей Крисанов скончался на 53-м году жизни. Он родился в Новороссийске, учился в музыкальной школе по классу ударных, был сессионным участником «Кино» в 1980-х годах.
Крисанов оформил для группы обложку альбома «Группа крови» в 1988 году, а также изготавливал декорации для выступлений «Кино». Он также снялся в ряде фильмов. Среди них «Рок», «Асса», «Последний герой», «Солнечные дни», «Еловая субмарина: Виктор Цой. Дети минут», «Последний герой: Двадцать лет спустя», "Тимур Новиков. Ноль объект", а также сериал «Прощайте, товарищи!».