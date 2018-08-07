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В День города на костромской сцене будут зажигать «Бобры» и «Мураками»
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В День города на костромской сцене будут зажигать «Бобры» и «Мураками» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
11 августа в Костроме в рамках празднования Дня города пройдет фестиваль искусств «Дыхание города». Гала-концерт состоится на Сусанинской площади, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
В этом году хэдлайнерами фестиваля станут коллективы «ZNAKI», «Бобры», «Total» и любимцы публики «Мураками». Ведущим вечера станет VJ телеканала RU.TV Антон Пяскорский. Концерт начнется в 15.00.
Отметим, что группа «Мураками» не в первый раз выступит в нашем городе. Коллектив пел на Сусанинской площади в прошлый День города. В мае он стали участниками фестиваля «Ипатьевская слобода», до этого, в 2017 году, приезжал с сольным концертом в клуб «Икра».
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