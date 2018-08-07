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Megogo покажет прямые включения с фестиваля Sziget
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Megogo покажет прямые включения с фестиваля Sziget 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
С 8 по 15 августа в Будапеште пройдет крупнейший и самый продолжительный фестиваль Европы Sziget 2018. Хедланерами в этом году будут Kendrick Lamar, Gorillaz, Lana Del Rey, Mumford & Sons, Dua Lipa, Kygo, Arctic Monkeys. 50 площадок, 200 событий, десятки мировых звезд, сотни тысяч зрителей. Только на MEGOGO LIVE пройдут прямые включения с юбилейного Sziget, которые проведет Артем Колесников, ведущий программы Selfie News на MTV.
Зрителей MEGOGO ждет самый живой обзор крупнейшего фестиваля Европы: увлекательные бэкстейджи, интервью с артистами, невероятная музыка и энергия главного фестиваля лета. Прямые включения будут проходить 3 раза в день.
Sziget проводится на острове Обуда в Будапеште с 1993 года и является одним из крупнейших мультикультурных событий Европы, привлекая около 500 тыс. посетителей из более чем 100 стран на семидневном марафоне музыки и искусства в режиме «нон-стоп».
Музыкальная программа фестиваля варьируются от самых значимых имен международной поп и рок-сцены до мировых звезд электронной музыки, а на огромной территории фестиваля звучит также металл, фолк, джаз, блюз, альтернатива и даже классическая музыка.
Sziget заслуженно носит статус «Лучшего фестиваля Европы», получив несколько премий European Festival Awards, как лучший крупнейший фестиваль в 2014 году, и лучший фестивальный лайн-ап в 2015.
Кроме музыки, Sziget предлагает целый ряд культурных развлечений, таких как театральные и цирковые выступления, перформансы, арт-инсталляции и выставки современного искусства. В дневное время на фестивале проводятся кинопоказы, образовательные лекции и мастер-классы.
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