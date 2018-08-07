«Музыкальные беседы»: концерт органной музыки пройдет в музее-заповеднике

Посетители музея-заповедника «Царицыно» проведут «Музыкальные беседы» в субботу, 11 августа. Главными «спикерами» станут орган Елены Приваловой-Эпштейн и альт Сергея Полтавского

«Музыкальные разговоры» коснутся сочинений самых известных композиторов немецкого и итальянского барокко и романтизма. Это прелюдии и фуги ля минор, соль минор Баха, Мендельсона-Бартольди и Брамса, сонаты ре минор Корелли, «Арпеджионе» Шуберта, а также романсы Бруха.

Протекать беседы будут в Атриуме Хлебного дома. Встреча назначена на 17:00.

Подробности о билетах можно узнать на официальной странице музея-заповедника «Царицыно».