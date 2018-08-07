Этой осенью в Челябинск приедет Монеточка

2 октября в Челябинске выступит исполнительница Лиза Монеточка. Девушка-мем приедет в рамках своего тура по России.

Треки девушки взорвали Интернет около года назад: Лиза нежным голосом поет циничные тексты о 90-ых и своей жизни под электронную музыку или под фортепиано. В 2017 году Монеточка опубликовала клип, в котором совместно с известным хип-хоп исполнителем Noize MC спела песню «Чайлдфри».

В конце мая вышел её новый альбом «Раскраски для взрослых». Но осенний тур называется «Монеточка и Витя Иссаев».

— Мальчик, Витя Иссаев, он делал мне саунд продакшн, — рассказала Монеточка. — Это не просто аранжировка. Музыка помогает раскрывать смыслы.

Настоящее имя певицы Елизавета Гырдымова, родилась она и выросла в Екатеринбурге. Выступление состоится 2 октябре в клубе «Галактика Развлечений» по адресу Комсомольский проспект, 16. После девушка отправится выступать уже в свой родной город.