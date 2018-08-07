Ещё
Рок-музыкант Каспарян поделился воспоминаниями об Андрее Крисанове
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Рок-музыкант Каспарян поделился воспоминаниями об Андрее Крисанове 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Советский и российский рок-музыкант, гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти художника и музыканта Андрея Крисанова.
«Был хорошим человеком, другом. Конечно, великолепный художник. Ярчайшая фигура авангарда середины 1980-х. В группе «Новые художники» — с самого основания вместе с Тимуром Новиковым, Георгием Гурьяновым. Играл иногда на бас-гитаре вместе с группой «Кино». Наш старый друг…Последнее время очень редко (общались. — RT), он тяжело болел. Последнее наше сотрудничество было — он оформил обложку для альбома «Симфонического кино». Конечно, я его навещал. Ушёл сегодня, в два ночи. Успели соборовать. Ушёл с улыбкой на лице», — отметил Каспарян.
Ранее стало известно, что художник Андрей Крисанов, который является автором обложки альбома «Группа крови» группы «Кино», скончался в возрасте 52 лет.
RT на русском: последние новости
Юлии Чичериной — 40 лет Музыкальный фестиваль «Дворцы Крыма — Дворцы Санкт-Петербурга» пройдёт с 5 по 20 сентября Фестиваль Summer Music Park пройдёт в Петербурге в августе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые занимались сексом на съемках7
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“31
Тайные смыслы советских мультиков
Бузова открывает второй ресторан7
Самые сексапильные голливудские дивы2
Видео
01:19
У «Пиратов Карибского моря» появится продолжение
Кино
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
01:31
Неприлично откровенные бразильские сериалы
ТВ
02:40
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“
Кино
09:01
Самые сексапильные голливудские дивы
Кино
12:44
Тайные смыслы советских мультиков
С детьми
04:40
Первые роли популярных российских актрис
Кино
05:31
Трус, Балбес и Бывалый: неожиданные факты о троице
Кино
06:31
Сиквелы, которые не подвели оригиналы
Кино
02:58
Чурикова влюбилась в режиссера-дебютанта
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение