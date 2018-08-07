Рок-музыкант Каспарян поделился воспоминаниями об Андрее Крисанове

Советский и российский рок-музыкант, гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти художника и музыканта Андрея Крисанова.

«Был хорошим человеком, другом. Конечно, великолепный художник. Ярчайшая фигура авангарда середины 1980-х. В группе «Новые художники» — с самого основания вместе с Тимуром Новиковым Георгием Гурьяновым . Играл иногда на бас-гитаре вместе с группой «Кино». Наш старый друг…Последнее время очень редко (общались. — RT), он тяжело болел. Последнее наше сотрудничество было — он оформил обложку для альбома «Симфонического кино». Конечно, я его навещал. Ушёл сегодня, в два ночи. Успели соборовать. Ушёл с улыбкой на лице», — отметил Каспарян.

Ранее стало известно, что художник Андрей Крисанов, который является автором обложки альбома «Группа крови» группы «Кино», скончался в возрасте 52 лет.