Музыканты и группы, о которых нужно знать в 2018 году

В этом году состав «НАШЕСТВИЯ» 2018 был заметно освежен «молодой кровью», которая по традиции составила лайн-ап второй сцены «НАШЕ 2.0». Но второй она называется лишь по счету, так как по контенту составляет серьезную конкуренцию «Главной сцене»!

Нервы

Несмотря на широкую известность — несколько композиций украинской группы используются в качестве саундтреков к молодежным сериалам («Физика или химия», «Универ. Новая общага», «Закрытая школа», «Физрук», «Молодежка» и другие), — выступление на «Главном приключении года» для «Нервов» было дебютом. Женская половина зрителей, как обычно, пришла в полный восторг от фронтмена группы, Евгения Мильковского, который в последнее время подозрительно напоминает Курта Кобейна , и с удовольствие подпевала хит группы «Кофе — мой друг».

Гречка

Несмотря на нелицеприятный пост в фейсбуке певицы Земфиры, зрители «Нашествия» встретили юную певицу (а Насте Ивановой только исполнилось 18 лет) более, чем доброжелательно. История восхождения на музыкальный олимп достойна упоминания: до прихода известности Гречка пела под гитару песни Валентина Стрыкало у «Пятерочки» в городе Кингисеппе Ленинградской области, а сегодня творчество Насти обсуждают серьезные критики на страницах топовых изданий, проводя параллели между ней и одиозной фигурой рок-андеграунда конца 80-х Янкой Дягилевой . Особенно трогательным гостям фестиваля показалось то, как в ожидании своей очереди выхода на сцену Гречка снимала на видео выступление группы Stigmata, а после от души подпевала своему товарищу по сцене Найку Борзову.

Эпатажная хрупкая девушка, словно сошедшая с обложки аниме-комиксов, с хриплым вокалом рок-дивы стала известна широкой аудитории после участия в в одном из самых рейтинговых телевизионных музыкальных проектов «Голос» на Первом. Исполнив в своей фирменной манере композицию Zombie, Дария Ставрович вызвала буйный восторг почти у всех наставников.

Кстати, псевдоним «Нуки» имеет два значения: «секс без обязательств» на сленге, однако певица утверждает, что все намного проще — это переведенное на японский язык имя Даша. Так вот, в Большом Завидово, к восторгу публики, Дарья выступила аж два раза: в первый раз в составе группы «Слот» на «Главной сцене», а второй — уже со своим сольным проектом «Нуки» на второй сцене. Поклонники Дарии устроили певице по-настоящему красочный прием, выбросив в воздух все оттенки рассыпчатой краски во время ее выступления!

Аффинаж

Для начала разберемся с названием: «аффинаж» — это металлургический процесс очистки некоторых металлов от примесей, и к авиации, как может показаться некоторым, никакого отношения не имеет. Дебютное выступление группы в оригинальном жанре «синтетического нуар-шансона» на сцене «НАШЕ 2.0» в прошлом году так понравилось гостям фестиваля, что в 2018 году коллектив пригласили уже на «Главную сцену».

Кстати, у плодотворной группы, за всю историю не имевшей ни продюсеров, ни лейблов, ни крупных спонсоров, вышло уже 5 полноформатных и 6 мини-альбомов. Кстати, по звучанию «Аффинаж» считается самобытной и одной из самых аутентичных в России, что обеспечивает группе регулярное попадание в чарты!

Громыка

Названная в честь председателя Президиума Верховного совета СССР Андрея Андреевича ГромыкО , группа из Петрозаводска взорвала музыкальную индустрию в 2016 году, став «главной сенсацией сезона» по версии «Новой газеты». Конечно же, крупнейший мультиформатный фестиваль в России не мог обойти стороной «пионеров психоделического твиста», и пригласили музыкантов на вторую сцену.

Конечно, для неподготовленных слушателей тексты из разряда «Тестостерон, выйди вон!» под какофонию странного музыкального сопровождения сначала показались, что называется, ту мач, однако уже через пару песен народ вовсю подпевал и даже крутил «серкл кит». Довершал всю картину внешний вид участников группы: музыканты по традиции были одеты в строгие костюмы в стиле начала 80-х, у всех — нарисованные «брежневские» брови, а фронтмен щеголял в залихватской шапке-пирожке и бархатном кашне — и все это несмотря на +29. Как говорится, стильно, модно, молодежно!

Нейромонах Феофан

Немалый переполох у гостей фестиваля вызвало появление эксцентричной группы, определяющей свой стиль как «древнерусский драм-н-бейс». Тексты песен группы «Нейромонах Феофан» рисуют жизнь Древней Руси, русскую природу и крестьянский труд, при этом они не лишены иронии. За три года, прошедшие с выхода первого клипа на песню «Притоптать», коллектив стал настолько популярен, что теперь часто выступает в совместных концертах с другими звездами: Бастой, Марселем, Noize MC и прочими.

Уникальность творчества «Нейромонаха Феофана» заключается не только в стилизации под русские народные гулянья, но и в сочетании балалайки с электронной музыкой, которая на «НАШЕСТВИИ» появляется, как правило, разве что в партнерских зонах активностей. Тем не менее, экстравагантные участники группы были встречены с восторгом, а заявление о том, что медведь будет писать сольный альбом, вообще словило шквал оваций!

Anacondaz

Российская альтернативная группа, между прочим, имеющая на своем счету уже 5 студийных альбомов, впервые приехала на «НАШЕСТВИЕ» 2018 — и сразу в роле хедлайнеров второй сцены. Под песни «Мама я люблю», «Ангел», «Ненавижу» фанаты зажгли файеры, чем окончательно придали ощущение буйного праздника. Бомбическое выступление ребят вкупе с живым общением с публикой настолько завело толпу, что зрители не хотели сразу расходиться, хотя на «Главную сцену» готовилась выйти «Группировка Ленинград», закрывающая фестиваль. Впрочем, нецензурной лексики, так трепетно выпеваемой фанатами, и на выступлении Anacondaz хватало с лихвой! Так что, дебют адептов стиля «pauzern rap» можно назвать более, чем успешным.

И хотя «Главное приключение года» позади, есть в жизни справедливость: 11 августа в сердце страны, на Васильевском спуске состоится праздничный концерт «НАШИ в городе», посвященный 20-летию радиостанции «НАШЕ Радио». Это мероприятие, ставшее само по себе нонсенсом — к стенам Кремля не так-то легко подобраться — порадует слушателей не только классным лайн-апом, но и свободным входом. А для гостей «НАШЕСТВИЯ» 2018 будет оборудована еще и фан-зона, попасть на которую можно будет, зарегистрировав билет с фестиваля. Так что готовьтесь, и да пребудет с вами рок-н-ролл!