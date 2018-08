«Хватит строить из себя Бога» 

Всего через три дня после выпуска Astroworld рэпер Трэвис Скотт (Travis Scott) опубликовал видео Stop Trying to Be God, в котором снялось немало известных персон. В видео, режиссером которого выступил Дэйв Майерс, появляется и девушка Скотта Кайли Дженнер (Kylie Jenner), покрытая золотой краской.