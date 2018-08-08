Ещё
Словачка 16 лет слушала оперу в отместку за лай соседской собаки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Словачка 16 лет слушала оперу в отместку за лай соседской собаки 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жительница города Штурово на юге Словакии Ева Н., которая в течении 16 лет громко включала оперу Джузеппе Верди «Травиата» в отместку за лай соседской собаки, была арестована. Об этом сообщило издание My Nové Zámky.
Словачка слушала четырехминутную арию каждый день с шести утра до десяти вечера, из-за чего ее дом окрестили оперным театром. По словам женщины, она мстила соседям за громко лающую собаку, однако даже после ее смерти, любительница оперы не прекратила устраивать концерты, которые разносились по всей улице.
В 2015 году мэр города запретил изводить жителей постоянным прослушиванием музыки. Следующие два года и три месяца Ева действительно перестала слушать оперу на всю громкость, но в сентябре 2017 года «Травиата» вновь зазвучала на одной из улиц Штурова. В 2018 году Верховный суд подтвердил запрет на прослушивание музыки, и теперь словачке грозит тюремное заключение сроком от полугода до трех лет. Следователь считает, что она представляет угрозу для общества, поэтому ее оставят под стражей, пока суд не изберет для нее меру пресечения.
«Травиата» — опера, впервые поставленная в 1853 году Джузеппе Верди по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Первая постановка потерпела провал, однако ее переработанная версия впоследствии стала одной из самых знаменитых опер.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайные смыслы советских мультиков28
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“39
Актеры, которые занимались сексом на съемках7
Самые сексапильные голливудские дивы4
Первые роли популярных российских актрис
Видео
01:19
У «Пиратов Карибского моря» появится продолжение
Кино
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
01:31
Неприлично откровенные бразильские сериалы
ТВ
05:06
Киноляпы, украсившие фильмы
Кино
02:59
Кто перешёл дорогу Гурченко
Кино
02:40
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“
Кино
09:01
Самые сексапильные голливудские дивы
Кино
12:44
Тайные смыслы советских мультиков
С детьми
04:40
Первые роли популярных российских актрис
Кино
05:31
Трус, Балбес и Бывалый: неожиданные факты о троице
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение