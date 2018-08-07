В Словакии женщина 16 лет громко слушала оперу Верди в отместку за лай собаки

Жительница Словакии Ева Н. на протяжении 16 лет ежедневно громко слушала оперу Джузеппе Верди «Травиата» из-за того, что соседская собака громко лаяла. Когда собака умерла, женщина не прекратила включать запись.

Четырехминутная ария в исполнении испанца Пласидо Доминго звучала каждый день с шести утра до десяти вечера. Ее было слышно снаружи дома благодаря установленным усилителям. Чтобы к Еве никто не пришел, она выстроила стальной забор вокруг дома, закрыла жалюзи и установила камеры видеонаблюдения — предположительно, с прибором ночного видения. Музыку из «оперного дома» периодически освистывали.

В 2015 году мэр города запретил ей громко включать музыку, однако женщина держалась недолго — через два года и три месяца она нарушила молчание. Теперь ей грозит от полугода до трех лет лишения свободы. Полиция задержала любительницу классической музыки, так как считает, что она представляет угрозу для общества. Жительницу Штурово оставят под стражей, пока суд не изберет для нее меру пресечения.