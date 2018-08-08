Ещё
Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Треш из 70-х: мелодии и ритмы югославской эстрады 

BigPikcha.ru 3 часа назад
Фото: BigPikcha.ru
Гидроперитные блондинки с лисьими хвостами, томные женщины в леопардовых костюмах среди берез, эпатажные мужчины с рыжими волосами и солидные дяденьки в очках с роговой оправой. Нет, это не сборище фриков на очередном Comic Con. Это всего лишь обложки альбомов разных исполнителей и групп из Югославии.
Ах да, мы забыли упомянуть, что это наследие эпохи 70-х. Эй, было время! Если честно, в данном контексте так и хочется сказать: «Слава богу, что прошло».
28. Смотрите также: Она вертится! 15 анимированных обложек культовых альбомов
BigPikcha.ru: последние новости
История Pink Floyd в фотографиях Трус, Балбес и Бывалый: редкие кадры и неожиданные факты о знаменитой троице Легенда кино: «В бой идут одни старики»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайные смыслы советских мультиков28
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“39
Актеры, которые занимались сексом на съемках7
Самые сексапильные голливудские дивы4
Первые роли популярных российских актрис
Видео
01:19
У «Пиратов Карибского моря» появится продолжение
Кино
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
01:31
Неприлично откровенные бразильские сериалы
ТВ
05:06
Киноляпы, украсившие фильмы
Кино
02:59
Кто перешёл дорогу Гурченко
Кино
02:40
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“
Кино
09:01
Самые сексапильные голливудские дивы
Кино
12:44
Тайные смыслы советских мультиков
С детьми
04:40
Первые роли популярных российских актрис
Кино
05:31
Трус, Балбес и Бывалый: неожиданные факты о троице
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение