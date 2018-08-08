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Костромская звезда шоу «Успех» снялась в клипе с Аллой Пугачевой
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Костромская звезда шоу «Успех» снялась в клипе с Аллой Пугачевой 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Юлия Бойко снялась в клипе с Аллой Пугачевой, узнал KOSTROMA.TODAY. Клип «Алла», посвященный Примадонне, снимает ее стилист Алишер.
Он же и пригласил на съемки Юлию Бойко. До этого он снимал для нее клип на песню «Я другая», где певицу накрыла волна.
В клипе «Алла» костромичка петь не будет.
«Моей гостевой партии не будет, я появилась только в качестве актрисы», — рассказала телеканалу «ТНТ» Юлия БОЙКО.
Известно, что в видео появится и сама Алла Пугачева. Также там снимется давний знакомый Юлии Бойко по шоу «Успех» рэпер Гнойный.
Дата выхода клипа пока неизвестна.
Костромичка Юлия Бойко — участница шоу «Главная сцена» на телеканале «Россия». Прошедшей осенью она приняла участие в «Успехе» на СТС. К сожалению, певица не дошла до финала, несмотря на грандиозную поддержку поклонников и добрые слова членов жюри, куда вошли Нюша, Филипп Киркоров и рэпер Гнойный.
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