Костромская звезда шоу «Успех» снялась в клипе с Аллой Пугачевой

Юлия Бойко снялась в клипе с Аллой Пугачевой , узнал KOSTROMA.TODAY. Клип «Алла», посвященный Примадонне, снимает ее стилист Алишер.

Он же и пригласил на съемки Юлию Бойко. До этого он снимал для нее клип на песню «Я другая», где певицу накрыла волна.

В клипе «Алла» костромичка петь не будет.

«Моей гостевой партии не будет, я появилась только в качестве актрисы», — рассказала телеканалу «ТНТ» Юлия БОЙКО.

Известно, что в видео появится и сама Алла Пугачева. Также там снимется давний знакомый Юлии Бойко по шоу «Успех» рэпер Гнойный.

Дата выхода клипа пока неизвестна.