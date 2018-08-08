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В Оренбурге состоится джаз-баттл духовых оркестров области
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В Оренбурге состоится джаз-баттл духовых оркестров области 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
31 августа в Оренбурге на площади имени Ленина состоится баттл «В пространстве джаза».
Музыкальный фестиваль приурочен к празднованию юбилея города. За звание лучших музыкантов будут сражаться муниципальные духовые оркестры: Оренбурга, Бузулука, Орска и с. Кубанка Переволоцкого района. Стоим выступлением оренбуржцев порадуют и гости из Казахстана — оркестр эстрадно-духовой музыки города Актобе. Также выступят жазовый тромбонист, композитор, аранжировщик, дирижёр и педагог Павел Овчинников, солист Московского джаз-оркестра под управлением Игоря Бутмана, и другие известные вокалисты и исполнители инструментальной музыки, сообщает пресс-служба администрации Оренбурга.
Баттл будет проходить с 18.00 до 22.00.
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