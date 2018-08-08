В Оренбурге состоится джаз-баттл духовых оркестров области

31 августа в Оренбурге на площади имени Ленина состоится баттл «В пространстве джаза».

Музыкальный фестиваль приурочен к празднованию юбилея города. За звание лучших музыкантов будут сражаться муниципальные духовые оркестры: Оренбурга, Бузулука, Орска и с. Кубанка Переволоцкого района. Стоим выступлением оренбуржцев порадуют и гости из Казахстана — оркестр эстрадно-духовой музыки города Актобе. Также выступят жазовый тромбонист, композитор, аранжировщик, дирижёр и педагог Павел Овчинников , солист Московского джаз-оркестра под управлением Игоря Бутмана , и другие известные вокалисты и исполнители инструментальной музыки, сообщает пресс-служба администрации Оренбурга.

Баттл будет проходить с 18.00 до 22.00.