В Москве выступит оперная дива из Турции Серап Чифтчи

Звезда Государственного театра оперы и балета Антальи, меццо-сопрано Серап Чифтчи вновь выступит в Москве на фестивале Турции, концерты пройдут с 10 по 12 августа, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В парке «Красная Пресня» оперную певицу в сопровождении ансамбля можно будет услышать каждый день на главной сцене. Выступления состоятся 10 августа в 19:30, 11 августа в 19:55 и 12 августа в 20:00», — говорится в сообщении.

Перед вторым визитом в Россию Серап Чифтчи отметила, что для нее радостью и честью является возможность знакомить российских зрителей с богатейшей турецкой культурой. Она выступала на московском фестивале Турции и в прошлом году. В этот раз певица исполнит популярные арии, неаполитанские песни, фольклорные композиции и несколько песен на турецком языке. Также в ее планах спеть несколько русских песен.

В репертуаре исполнительницы классические арии разных стилей и направлений — от барокко до романтизма, турецкие народные песни, поп-музыка и джаз. Ее голос прекрасно сочетается с симфоническим оркестром, а в выступлениях с национальными ансамблями приобретает оттенки, живо передающие неповторимый колорит музыки родной страны певицы.