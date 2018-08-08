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В Москве выступит оперная дива из Турции Серап Чифтчи
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В Москве выступит оперная дива из Турции Серап Чифтчи 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
Звезда Государственного театра оперы и балета Антальи, меццо-сопрано Серап Чифтчи вновь выступит в Москве на фестивале Турции, концерты пройдут с 10 по 12 августа, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«В парке «Красная Пресня» оперную певицу в сопровождении ансамбля можно будет услышать каждый день на главной сцене. Выступления состоятся 10 августа в 19:30, 11 августа в 19:55 и 12 августа в 20:00», — говорится в сообщении.
Перед вторым визитом в Россию Серап Чифтчи отметила, что для нее радостью и честью является возможность знакомить российских зрителей с богатейшей турецкой культурой. Она выступала на московском фестивале Турции и в прошлом году. В этот раз певица исполнит популярные арии, неаполитанские песни, фольклорные композиции и несколько песен на турецком языке. Также в ее планах спеть несколько русских песен.
В репертуаре исполнительницы классические арии разных стилей и направлений — от барокко до романтизма, турецкие народные песни, поп-музыка и джаз. Ее голос прекрасно сочетается с симфоническим оркестром, а в выступлениях с национальными ансамблями приобретает оттенки, живо передающие неповторимый колорит музыки родной страны певицы.
Серап Чифтчи гастролирует в Европе, США и Латинской Америке, выступает сольно и дает совместные концерты с другими звездами. На фестивале Турции в Москве она споет и вместе с российским исполнителем Александром Еловских.
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