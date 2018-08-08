BTS стали иконами ЛГБТ-сообщества

Холланд (Holland) — музыкант из Южной Кореи, который впервые среди к-поп исполнителей открыто заговорил о своей сексуальной ориентации.

-летний Холланд считает, что «культура — это самое мощное оружие», которое может помочь справиться с предубеждениями и предвзятым отношением к ЛГБТК культуре.

«Это наконец-то сможет поднять гомосексуализм из воды, — заявил он журналистам. — В Корее очень сложно выжить, если ты гей-исполнитель. Я думаю, что стране нужно культурно развиваться».

Совсем недавно музыкант выпустил клип на свою песню «I’m», на который поставил возрастное ограничение. Тогда Холланд написал в своем:

«Мои дорогие фанаты, послушайте. ; Расса, гендер, сексуальная ориентация — это индивидуальные характеристики, и они никогда не должны быть поводом для дискриминации».

После этого возрастное ограничение с клипа исчезло, и на данный момент видео-ролик посмотрело уже около 3 миллионов человек.

Но в некоторых странах, по словам самого музыканта, просмотр разрешен только после подтверждения родителей (Корея, Индия, Тайвань, Гонконг и Япония).

Кстати, Холланд — огромный фанат BTS, а его любимчиками являются Ви (V) и Чимин (Jimin). Во многом группа стала для Холланда своего рода компасом в мир музыки и творчества.

К слову, солист группы RM уже не раз говорил о том, что поддерживает ЛГБТ-сообщество.