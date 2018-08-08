16-летний подросток умер на музыкальном фестивале, на который копил деньги год 

16-летний Эван Кицмиллер был большим поклонником музыки и мечтал попасть на фестиваль Lollapalooza, на котором выступали все его любимые группы. Подросток устроился на подработку на мойку и целый год копил на билет на фестиваль. «Он обожал всех, кто выступал там, он был их фанатом», — рассказывает мать Эвана. Отметим, что громкое музыкальное событие длится четыре дня, а на сцене выступают такие знаменитости, как Бруно Марс, Lil Pump, Weeknd, Post Malone и многие другие.
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Актер сериала «Возвращение Мухтара» Игорь Славинский скончалсяСегодня стало известно, что актер Игорь Славинский внезапно ушел из жизни. Ему было всего 65 лет. Подросток исполнил свою мечту и оказался на фестивале, но во время концерта ему неожиданно стало плохо. Эван был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти юношу. Его сердце остановилось. Пока что врачи не могут назвать точную причину смерти, к тому же ранее Эван не жаловался на самочувствие и не страдал ни от каких серьезных заболеваний, сообщает Super.ru.