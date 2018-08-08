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16-летний подросток умер на музыкальном фестивале, на который копил деньги год
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16-летний подросток умер на музыкальном фестивале, на который копил деньги год 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
16-летний Эван Кицмиллер был большим поклонником музыки и мечтал попасть на фестиваль Lollapalooza, на котором выступали все его любимые группы. Подросток устроился на подработку на мойку и целый год копил на билет на фестиваль. «Он обожал всех, кто выступал там, он был их фанатом», — рассказывает мать Эвана. Отметим, что громкое музыкальное событие длится четыре дня, а на сцене выступают такие знаменитости, как Бруно Марс, Lil Pump, Weeknd, Post Malone и многие другие.
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