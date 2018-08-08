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Совместный трек диджея Avicii и лидера Coldplay готовится к релизу
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Совместный трек диджея Avicii и лидера Coldplay готовится к релизу 

360tv.ru 3 часа назад
Последняя песня ушедшего в апреле этого года шведского диджея Avicii будет выпущена. Трек получил название Heaven («Небеса»). Композиция стала коллаборацией музыканта и лидера группы Coldplay Криса Мартина. Об это сообщил давний продюсер шведа Карл Фолк в своем Instagram.
«Вчера был странный и эмоциональный день, когда я пытался закончить работу над этими песнями. Совсем не то — заканчивать песни, когда тебя нет рядом. Я скучаю по тому, как ты стоял у меня за спиной и сомневался в каждой детали песни».
Известно, что Heaven должна была войти в новый альбом диджея. Его последний релиз состоялся в 2015 году.
Описывая новый хит исполнителя один сотрудников лейбла, где записывался музыкант, Нейл Джакобс сказал: «Честно говоря, это лучшая музыка Avicii за много лет». Джакобса процитировал британский таблоид The Sun.
Ранее шведская газета Aftonbladet написала, что после смерти Avicii остались неизданными примерно 200 его композиций.
Диджей Avicii (настоящее имя Тим Берглинг) ушел из жизни 20 апреля 2018 года. Его тело нашли в гостиничном номере в Маскате (Оман). Позже семья Берлинга заявила, что он покончил жизнь самоубийством. В последнее время 28-летний молодой человек страдал депрессией.
Диджея похоронили на одном из кладбищ Стокгольма.
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