XII Международный фестиваль «JAZZ в Кремле»

А у нас в Казани — джаз!

XII Международный фестиваль «JAZZ в Кремле» стартовал и набирает обороты — 19, 26 июля и 2 августа уже прошли две программы. А впереди еще четыре — до 23 августа есть время погрузиться в эту неисчерпаемую и волнующую музыку, познакомиться с новыми музыкантами и снова встретиться с уже известными.

«Ну, наконец-то!» — примерно так лапидарно, но емко мог воскликнуть любой зритель, пришедший на открытие фестиваля «JAZZ в Кремле». Конечно, джаз звучит в Казани, и довольно часто, жаловаться грех. Но все же фестиваль — событие особое. Во-первых, это «сливки» — тщательное отобранные музыканты и концептуально составленные программы. Всегда есть элемент ожидания сюрприза (как в детстве, когда Новый год или день рождения). Во-вторых, это особая атмосфера праздника — и в зале, и на сцене. Об этом говорили организаторы, музыкальный директор фестиваля Ольга Скепнер, ведущий Михаил Волконадский и сами гости. Хотя публике и говорить об этом не надо было: улыбки, объятья с друзьями и старыми знакомыми, совсем не дежурное «как дела?» — джазовая и околоджазовая тусовка явно наслаждалась и предстоящим событием, великолепной погодой, уютом Пушечного двора. Смену локации публика приняла. Конечно, были свои бесспорные прелести в парке усадьбы Сандецкого, где начинались джазовые фестивали. Но Пушечный двор, ставший в этом году еще более благоустроенным — место не менее атмосферное и дает зрителям множество вариантов приятно провести время и послушать музыку: посидеть (и даже полежать) на газоне, устроиться в удобном кресле «зрительного зала», расположиться за столиками с бокалом шампанского или чашечкой капучино. И везде чувствовать себя свободно, непринужденно и вовлеченно в главное — музыку.19 июля наш вечер сделали трубач и пианист из Германии Себастиан Штудницки, сайдмен легендарного коллектива Mezzoforte, профессор консерваторий Берлина и Дрездена, основатель крупнейшего берлинского джазового фестиваля XJAZZ. Он присоединился к российскому LRK Trio. Молодые, но уже уверенно заявившие о себе на международной арене Евгений Лебедев , Антон Ревнюк и Игнат Кравцов снискали такие эпитеты критиков как «поколение next», «новое течение», «новая движущая сила» сегодняшней российской джазовой музыки. Так написано в программке концерта, и это чистая правда.

А спустя неделю впервые в Казани выступало трио «футуриста джаза», пианиста и композитора BIGYUKI (США-Япония) при участии саксофониста Николая Моисеенко (Москва), также испытывающего неподдельный интерес к электронной музыке. «Техно может быть одухотворенным, — считает BIGYUKI. — Будущее — в единении человека и машины». Окруженный синтезаторами, он иллюстрирует этот тезис на сцене — и делает это захватывающе (usadba-jazz.ru). Что нас ждет впереди? Масса интересного! Обратимся к программе.

2 августа один из ведущих джазовых пианистов России Антон Баронин представит свой проект «Orchestra 2.0» (при участии вокалиста Эмиля Гарта).

9 августа в рамках концерт пианиста Андрея Кондакова — ключевой фигуры джазового сообщества Санкт-Петербурга, идейного вдохновителя международных проектов. Вместе с соул-певицей Эми Питерс (Голландия) он представит джаз-роковый проект «Electric Project». Гостем вечера станет дуэт «MOSHCHEE» — обладатель специального приза Ольги Скепнер на конкурсе «Усадьба. Джаз» в Сочи (2017).

Вечер 16 августа будет отдан блюзу и авторской импровизационной музыке — выступят признанный мэтр, певец и гитарист Леван Ломидзе, а также пианист и композитор Евгений Борец с программой «Black».

И, наконец, 23 августа фестиваль завершится концертом трех див джазовой сцены — Мариам Мерабовой, Этери Бериашвили и Екатерины Балыкбаевой, которые представят новую программу «Курочки мои».

Как информационный партнер фестиваля, «Собака.ru» надеется встретиться с вами в эти дни в Пушечном дворе.