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Начальник оркестра Минобороны рассказал о подготовке к «Спасской башне»
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Начальник оркестра Минобороны рассказал о подготовке к «Спасской башне» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Центральный военный оркестр Минобороны России никогда не играет под фонограмму, так как музыканты считают это неуважением к публике, сообщил в интервью РИА Новости накануне Одиннадцатого международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» начальник оркестра, заслуженный артист России, народный артист Дагестана полковник Сергей Дурыгин.
В 2018 году XI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет с 24 августа по 2 сентября. Место проведения неизменно — сердце российской столицы — Красная площадь.
"Хочу отметить, что мы никогда не исполняем музыку под фонограмму. Хоть это и распространенная практика в музыкальной среде, но мне не нравится обманывать публику. Мы видим реакцию наших слушателей на живую музыку — она восхитительна. Люди приходят, слушают, поют, многие — вальсируют. Человека тянет к живой музыке, тем она и интересна, что исполняется здесь и сейчас", — сказал Дурыгин.
МИА «Россия сегодня» выступает официальным информационным партнером Фестиваля «Спасская башня».
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