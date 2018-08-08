Оркестр Минобороны на «Спасской башне» исполнит рок и джаз

В 2018 году XI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет с 24 августа по 2 сентября. Место проведения неизменно — сердце российской столицы — Красная площадь. Оркестр па фестивале в прошлом году исполнил попурри из отечественных мультфильмов, чем военные музыканты удивят публику с этом году, пока остается в секрете.

"Подготовленная программа уже есть, но есть и другие идеи, сейчас мы их обсуждаем. Выступление оркестра будет выдержано в рок-джазовых обработках, что мне лично очень нравится. Как руководитель я должен идти в ногу со временем и не в угоду пожеланиям публики, а приучать слушателей и зрителей к «высокому», — сказал Дурыгин.

Он отметил, что оркестр никогда не повторялся в своих выступлениях и в этом году представит зрителям новую программу.

"Могу сказать, что мы выступим на фестивале с новой программой в любом случае. Наш оркестр никогда не повторялся. Это сложно, особенно учитывая то, что исполняемое должно соответствовать нашему консервативному имиджу главного военного оркестра страны. Мы не можем себе позволить то, что могут показывать другие коллективы. Но мы экспериментируем", — сказал начальник оркестра.

МИА «Россия сегодня» выступает официальным информационным партнером Фестиваля «Спасская башня».

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