96-летняя бабушка пережила холокост, работала на разведку, а теперь поет в дэт-метал-группе

При взгляде на 96-летнюю Инге Гинсберг никогда не скажешь, что она рок-звезда. Она автор песен, вокалист дэт-метал-группы TritoneKings и известна как Бабушка дэт-метала. В таком почтенном возрасте Инге могла бы со спокойной душой сидеть дома и вязать внукам шарфы, но такой расклад не для этой бойкой бабули.

Источник: Oddity Central

Инге родилась и выросла в Австрии в богатой еврейской семье. Но в начале Второй мировой войны была вынуждена бежать от преследования в Швейцарию. Несколько лет Инге провела в лагерях для беженцев, а потом стала работать на американскую разведку.

После окончания войны Инге вместе с мужем переехала в Голливуд, где паре пришлось начинать жизнь с нуля. Женщина решила построить карьеру в музыкальной индустрии. Она сочиняла песни для многих знаменитых исполнителей того времени: Нэта Кинга Коула, Дорис Дэй Дина Мартина . Через некоторое время Инге устала от голливудской жизни и забросила карьеру.

«Это все было подделкой, поэтому я ушла», — сказала Инге о решении оставить музыкальную карьеру в Голливуде. Но стихи писать женщина не перестала, хотя и расстраивалась из-за того, что у нее больше не было аудитории.

Но Инге по жизни была бойцом, поэтому вместо того, чтобы сдаться, она решила найти способ, как вновь проявить себя. Помог ей в этом композитор Педро да Силва. Он прочитал стихи Инге и заметил, что они очень похожи на тексты песен дэт-метал-групп.

Хотя Инге было уже далеко за 80, она решила вместе с Педро создать метал-группу. Так родилась TritoneKings. Инге взяла на себя тексты песен, а Педро — музыку. Вместе с группой Инге участвовала в различных конкурсах, например «Америка ищет таланты».

«У каждой моей песни есть посыл. Первый из них — не уничтожай то, что заменить не можешь. Второй — вы не можете избежать смерти, поэтому смейтесь над ней».

Инге выбрала неоднозначный музыкальный жанр, но философия у женщины вполне позитивная. Несмотря на все трудности, с которыми она столкнулась в жизни, Инге всегда ищет положительные аспекты.

«Я всегда улыбалась. Я улыбалась, будучи бедной и богатой».