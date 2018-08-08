Уничтоженная копия альбома Принса ушла с молотка

Редкий винил выставил на продажу онлайн-магазин Discodogs, где копияи была продана за внушительную сумму в 27,5 тысяч долларов, сообщает The Guardian

Альбом американского музыканта, получивший название The Black Album, был записан в 1987 году, но его релиз состоялся лишь несколько лет спустя. Пластинка, по признанию самого артиста, получилась очень злой и едкой. Именно поэтому Принс решил отменить выпуск пластинки и уничтожить все ее копии.

Warner Bros. Records

— Я внезапно осознал, что все мы можем умереть в любой момент, а запомнят нас по последней вещи, которую мы после себя оставим. Мне не хотелось, чтобы эта злая и горькая вещь стала тем последним «словом», что я после себя оставлю”,

— признавался Принс журналисту Rolling Stone.

Однако один из работников фабрики по производству винила оставил себе одну пластинку на память.