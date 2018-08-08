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Сергей Дурыгин: «Спасская башня-2018» станет роскошным праздником для зрителей
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Сергей Дурыгин: «Спасская башня-2018» станет роскошным праздником для зрителей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
С 24 августа по 2 сентября на главной площади страны уже в одиннадцатый раз пройдет Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская Башня». О подготовке к мероприятию «ВМ» рассказал начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации заслуженный артист России, полковник Сергей Юрьевич Дурыгин.
— Расскажите о главной теме Фестиваля «Спасская башня» в этом году?
Тема, которая красной нитью пройдет сквозь весь фестиваль — «Офицерский бал». Возможно, она не везде будет раскрыта прямо, но оркестры то и дело будут касаться ее в своих выступлениях. Сам по себе бал — очень красивое явление. Только представьте — играет военный оркестр, офицеры в форме, дамы в бальных платьях, танцы, улыбки… Хотелось бы предать эту атмосферу радости и роскошного праздника всем зрителям «Спасской башни».
— Расскажите, насколько заранее начинается подготовка к фестивалю?
— Подготовка идет весь год. Помимо художественной и музыкальной части, любой фестиваль — это большая административная работа, которая является не менее важным элементом мероприятия. Всю тяжелую работу по администрированию и организации берёт на себя Дирекция Фестиваля «Спасская башня», которой руководит Сергей Николаевич Смирнов. Непосредственно над самим представлением работает большая команда — художественный совет, режиссерская группа и руководители оркестров. Они совместно разрабатывают концепцию фестиваля. Написание сценария — очень творческая работа, детали представления по много раз меняются, что-то вычеркивается, а затем снова вносится — это абсолютно нормальный процесс, ведь в итоге мы хотим максимально полно и красиво показать возможности разных коллективов, сохранив их индивидуальность, но вместе с тем объединить выступления в единую концепцию, чтобы они дополняли друг друга.
Оркестром осуществлена звукозапись Государственного гимна России, которая признана эталонной, а также запись антологии русской военной музыки, которые хранятся в Гостелерадиофонде. Только за последние годы оркестром записано более десяти компакт-дисков русской, зарубежной и военной музыки.
Оркестр участвует в ключевых общественно-политических и культурных событиях, среди которых государственные протокольные мероприятия и парады войск на Красной площади. Коллектив достойно представляет отечественную военно-музыкальную культуру на международных военно-музыкальных фестивалях, проходящих как в нашей стране, так и за рубежом. Оркестр ежегодно принимает участие в фестивале «Спасская башня».
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