Сергей Дурыгин: «Спасская башня-2018» станет роскошным праздником для зрителей

— Расскажите о главной теме Фестиваля «Спасская башня» в этом году?

Тема, которая красной нитью пройдет сквозь весь фестиваль — «Офицерский бал». Возможно, она не везде будет раскрыта прямо, но оркестры то и дело будут касаться ее в своих выступлениях. Сам по себе бал — очень красивое явление. Только представьте — играет военный оркестр, офицеры в форме, дамы в бальных платьях, танцы, улыбки… Хотелось бы предать эту атмосферу радости и роскошного праздника всем зрителям «Спасской башни».

— Расскажите, насколько заранее начинается подготовка к фестивалю?

— Подготовка идет весь год. Помимо художественной и музыкальной части, любой фестиваль — это большая административная работа, которая является не менее важным элементом мероприятия. Всю тяжелую работу по администрированию и организации берёт на себя Дирекция Фестиваля «Спасская башня», которой руководит Сергей Николаевич Смирнов . Непосредственно над самим представлением работает большая команда — художественный совет, режиссерская группа и руководители оркестров. Они совместно разрабатывают концепцию фестиваля. Написание сценария — очень творческая работа, детали представления по много раз меняются, что-то вычеркивается, а затем снова вносится — это абсолютно нормальный процесс, ведь в итоге мы хотим максимально полно и красиво показать возможности разных коллективов, сохранив их индивидуальность, но вместе с тем объединить выступления в единую концепцию, чтобы они дополняли друг друга.

Оркестром осуществлена звукозапись Государственного гимна России, которая признана эталонной, а также запись антологии русской военной музыки, которые хранятся в Гостелерадиофонде. Только за последние годы оркестром записано более десяти компакт-дисков русской, зарубежной и военной музыки.

Оркестр участвует в ключевых общественно-политических и культурных событиях, среди которых государственные протокольные мероприятия и парады войск на Красной площади. Коллектив достойно представляет отечественную военно-музыкальную культуру на международных военно-музыкальных фестивалях, проходящих как в нашей стране, так и за рубежом. Оркестр ежегодно принимает участие в фестивале «Спасская башня».