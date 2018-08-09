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«Нашествие» дошло до стен Кремля
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«Нашествие» дошло до стен Кремля 

Свободная пресса 49 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
11 августа в Москве пройдет концерт «Наши в городе», который станет своего рода бонусом для всех любителей рок-музыки после фестиваля «Нашествие».
На сцене на Васильевском спуске выступят «25/17», «LOUNA», Вадим Самойлов, «Нейромонах Феофан», «Пикник», «Слот», «СерьГа» и другие.
Мероприятие посвящено 20-летию радиостанции «НАШЕ Радио», по этому поводу организаторы обещают «мощный звук и идеальный саундтрек от парка Зарядья до Красной площади».
Кроме того, гости фестиваля «Нашествие»-2018 получат пригласительные в эксклюзивную FAN-зону концерта «Наши в городе». В остальные зоны — вход свободный.
Как сообщалось, в этом году на фестивале «Нашествие» выступили около 150 музыкальных групп, в числе которых «Алиса», «Ленинград», «Ария», «Пикник».
Справка «СП»
Музыкальный рок-фестиваль «Нашествие» проводится с 1999 года. Сначала фестиваль проводился на закрытой площадке, а потом — под открытым небом. В разные годы на фестивале выступали «Агата Кристи», «Чайф», «Ария», «Король и шут», «Мумий Тролль» и другие известные отечественные рок-группы.
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