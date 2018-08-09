«Нашествие» дошло до стен Кремля

11 августа в Москве пройдет концерт «Наши в городе», который станет своего рода бонусом для всех любителей рок-музыки после фестиваля «Нашествие».

На сцене на Васильевском спуске выступят «25/17», «LOUNA», Вадим Самойлов , «Нейромонах Феофан», «Пикник», «Слот», «СерьГа» и другие.

Мероприятие посвящено 20-летию радиостанции «НАШЕ Радио», по этому поводу организаторы обещают «мощный звук и идеальный саундтрек от парка Зарядья до Красной площади».

Кроме того, гости фестиваля «Нашествие»-2018 получат пригласительные в эксклюзивную FAN-зону концерта «Наши в городе». В остальные зоны — вход свободный.

Как сообщалось, в этом году на фестивале «Нашествие» выступили около 150 музыкальных групп, в числе которых «Алиса», «Ленинград», «Ария», «Пикник».

Справка «СП»

Музыкальный рок-фестиваль «Нашествие» проводится с 1999 года. Сначала фестиваль проводился на закрытой площадке, а потом — под открытым небом. В разные годы на фестивале выступали «Агата Кристи», «Чайф», «Ария», «Король и шут», «Мумий Тролль» и другие известные отечественные рок-группы.