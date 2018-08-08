«Наши в городе» — грандиозный концерт на Васильевском спуске

Открыта аккредитация на концерт «НАШИ в городе», который пройдет 11 августа 2018 годаУважаемые коллеги, открыта аккредитация на беспрецедентный концерт «НАШИ в городе», который пройдет 11 августа 2018 года на уникальной площадке у стен Кремля — на Васильевском спуске. Начало концерта в 14:00 Мероприятие приурочено к 20-летию радиостанции «НАШЕ Радио». Отмечать юбилей вместе с «НАШим» будут легендарные артисты радиостанции, на чьих песнях выросло не одно поколение, и молодые группы, олицетворяющие развитие музыкальной индустрии России.

Мощный звук и идеальный саундтрек от парка Зарядья до Красной площади в этот праздничный день обеспечат более 10 легендарных коллективов, среди которых «25/17», «LOUNA», Вадим Самойлов , «Нейромонах Феофан», «Пикник», «Слот», «СерьГа» и другие.

Кстати, гости «НАШЕСТВИЯ» 2018 получат пригласительные в эксклюзивную FAN-зону концерта «Наши в городе».

Контакты для аккредитации и дополнительной информации:

Софья Воронцова vorontsova@nashe.ru +7 909 966 6086

Для аккредитации нужны:

1. ФИО съёмочной группы

2. Паспортные данные

3. Данные на видео— и фототехнику

4. Контактный номер телефона

Подача заявок не позднее 10.08.2018 г.